Columbus, effetto Messi: cambiato lo stadio per la gara con Miami

Effetto Messi sulla MLS. I dirigenti del Columbus Crew hanno infatti spostato il big match contro l'Inter Miami della Pulce dal loro Lower.com Field (circa 20mila posti) all'Huntington Bank Field, casa dei Cleveland Browns in NFL, che ha raccolto 60.614 spettatori. La partita si è conclusa 1-0 per la squadra dell'argentino grazie a un gol di Benjamin Cremaschi in tuffo di testa al 30' su traversone al bacio di Weigandt e questi 3 punti portano i floridiani al terzo posto, a un punto da Charlotte e Cincinnati (che però hanno giocato una partita in più).