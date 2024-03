Colpì la fidanzata con uno schiaffo: l'attaccante del Pescara Sasanelli finisce ai domiciliari 

IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO

Il fatto risalirebbe ai mesi scorsi quando il giocatore, all'epoca in forza alla Fidelis Andria, avrebbe colpito la propria ragazza tanto da far scattare la denuncia

© instagram Una brutta vicenda arriva da Pescara dove l'attaccante degli abruzzesi Luca Sasanelli è stato arrestato in seguito a una denuncia per violenza domestica. L'attaccante dei bianco-azzurri è stato prelevato da due pattuglie dei Carabinieri mentre si trovava in ritiro con la squadra in vista del match contro la Torres e si trova attualmente agli arresti domiciliari. Il fatto risalirebbe a qualche mese fa quando Sasanelli, all'epoca in forza alla Fidelis Andria, avrebbe tirato uno schiaffo alla fidanzata che avrebbe sporto immediatamente denuncia.

L'indagine, aperta dal Nucleo dei Carabinieri di Bari, avrebbe portato alla notifica dell'arresto durante la preparazione della squadra abruzzese tanto che il giocatore è stato prontamente allontanato e posto agli arresti domiciliari. Sulla vicenda è intervenuto anche il club che ha rilasciato una nota per spiegare quanto stia accadendo: "La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali"