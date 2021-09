Classifica social di agosto: l'addio di CR7 porta la Juve in testa

La classifica stilata da Primaonline, in collaborazione con Sensemakers, delle squadre di calcio italiane più attive sui social, vede in testa nel mese di agosto la Juventus con 65,1 milioni di interazioni sulle quattro piattaforme principali, e con 46 milioni di videoviews su Facebook e Youtube. La notizia del trasferimento di Ronaldo al Manchester United ha ovviamente scatenato i commenti dei tifosi bianconeri. Al secondo posto si è posizionato il Milan con 22,4 milioni di interazioni e 11,8 milioni di videoviews, arrivando quindi nettamente distante dai bianconeri. I rossoneri hanno però staccato l’Inter (a 19,3 milioni) per numero di interazioni, ma perdendo il derby delle videoviews (per 12,3 milioni a 11,8 milioni).