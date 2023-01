Classifica dei ricavi: domina il Manchester City, italiane indietro

© Getty Images

Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è la prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) e Liverpool (702), con i club della Premier League che rappresentano più della metà della Top 20. Lo afferma il rapporto dello Sports business group di Deloitte. Nella stagione 2021-2022 le squadre italiane si sono piazzate all'11° posto con la Juventus (400 milioni in calo rispetto ai 433 precedenti e scavalcata da Tottenham e Arsenal), al 14° con l'Inter (308 milioni contro 330) e al 16° con il Milan, che ha registrato 264 milioni di fatturato, in crescita sui 216 della stagione precedente.