"Ossessione Champions? Farò del mio meglio ma (se non vinciamo, ndr) non mi cambierà la vita". Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parlando in conferenza stampa dell'obiettivo Champions League. "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, siamo venuti qui per giocare nel modo in cui vogliamo giocare. Se saremo abbastanza bravi combatteremo fino alla fine, altrimenti ci proveremo la prossima stagione", ha aggiunto. Il tecnico spagnolo ha poi parlato dell'ex juventino Joao Cancelo, fin qui sempre in panchina. "Siamo felici di quanto abbiamo visto, ma è arrivato tardi. Ci sono molte cose che Kyle Walker conosce completamente, mentre Joao sta iniziando a capire cosa fare", ha concluso.