City e Girona in Champions con la stessa proprietà: ecco perché

OK DELL'UEFA

"Nessuno contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella gestione, nell'amministrazione e nelle prestazioni sportive dei club"

© Getty Images In relazione al possibile conflitto di interessi legati club con la stessa proprietà, la Camera dell'Organo di Controllo Finanziario per Club Uefa ha dato il suo via libera all'ammissione di Girona e Manchester City alla prossima Champions League e di Nizza e Manchester United alla prossima Europa League. "A seguito dell'attuazione di cambiamenti significativi da parte degli investitori interessati nel Girona FC e nell'OGC Nice (rispettivamente City Football Group e INEOS) - si legge in una nota -, la Prima Camera del CFCB ha accettato l'ammissione del Girona FC e del Manchester City FC alla UEFA Champions League 2024/25, nonché del Manchester United FC e dell'OGC Nice alla UEFA Europa League 2024/25".

"I club sono stati in grado di dimostrare che tali modifiche li hanno portati a rispettare la regola della proprietà multi-club, considerando che: nessuno è contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, nell'amministrazione e/o nelle prestazioni sportive di più di un club partecipante a una competizione UEFA per club e nessuno ha il controllo o l'influenza decisiva su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club", prosegue il comunicato spiegando i motivi alla base della decisione.

"Più specificamente - si legge ancora nella nota diffusa dall'Uefa -, i cambiamenti significativi apportati alla proprietà, alla governance e al sostegno finanziario dei club interessati, limitano sostanzialmente l'influenza e il potere decisionale degli investitori su più di un club, garantendo il rispetto della regola della proprietà multi-club durante la stagione 2024/25". "In particolare, gli investitori interessati hanno trasferito le loro azioni del Girona FC e dell'OGC Nice a fiduciari indipendenti attraverso una struttura fiduciaria cieca istituita sotto la supervisione della Prima Camera del CFCB - prosegue il comunicato -. Tale blind trust è stato accettato dalla Prima Camera del CFCB in via eccezionale per le competizioni UEFA 2024/25". "Gli amministratori scambieranno regolarmente informazioni con la Prima Camera del CFCB durante la stagione 2024/25 - continua il testo -. Di conseguenza, per la stagione 2024/25 si applica quanto segue a livello di Girona FC e OGC Nice: il controllo e il processo decisionale effettivi di questi club sono esclusivamente sotto il controllo del fiduciario; a seguito delle dimissioni dei suoi membri del consiglio di amministrazione, l'investitore non è più rappresentato nel consiglio di amministrazione e non ha la capacità di nominare direttamente nuovi amministratori nel consiglio; il fiduciario ha nominato i nuovi amministratori nel consiglio; gli investitori non hanno la capacita' di influenzare le decisioni sportive; gli investitori non hanno la possibilità di influenzare il club attraverso diritti di veto o accordi contrattuali stipulati con altri azionisti; gli investitori sono limitati nella loro capacità di fornire finanziamenti successivi; il bilancio del club sarà deconsolidato dalla holding degli investitori".

"Inoltre, come ulteriore prova della loro indipendenza, i club interessati si sono impegnati a quanto segue: i club non si trasferiranno reciprocamente giocatori, né a titolo definitivo né in prestito, direttamente o indirettamente, da luglio 2024 a settembre 2025, ad eccezione degli accordi di trasferimento preesistenti che erano stati stipulati prima dell'apertura della procedura CFCB; club non concluderanno alcun tipo di cooperazione, accordo tecnico o commerciale congiunto tra loro e i club non utilizzeranno alcun database congiunto di scouting o giocatori. A partire dal 1° luglio 2025, le azioni del Girona FC e dell'OGC Nice saranno ritrasferite ai rispettivi investitori - riporta ancora la nota Uefa -. Di conseguenza, in assenza di modifiche sostanziali alla partecipazione azionaria, alla governance o al finanziamento dei club, i suddetti club saranno considerati, a partire da tale data, sotto il controllo o l'influenza determinante del loro investitore". "La CFCB First Chamber continuerà a monitorare le situazioni sopra menzionate per garantire che la regola della proprietà multi-club continui a essere rispettata durante la stagione 2024/25", conclude il testo.