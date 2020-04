Ciro Ferrara diventa nonno a 53 anni: è nato Leone

Fiocco azzurro nel calcio e in casa Ciro Ferrara. L'ex difensore di Juventus e Napoli è diventato per la prima volta nonno: è nato Leone, il figlio della primogenita Benedetta. L'annuncio lo ha dato lo stesso Ferrara con un post su Instagram che lo ritraeva, 30 anni fa con la maglia del Napoli, in campo per festeggiare lo scudetto con il Napoli con in braccio una neonata Benedetta.