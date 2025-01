Il Guangzhou FC, squadra che aveva visto brillare in panchina Marcello Lippi e Fabio Cannavaro, non esiste più. Il club è stato escluso dalla Federazione Cinese dai campionati professionistici a causa dei debiti accumulati nel corso degli ultimi anni. Una scelta che è andata a colpire anche i Cangzhou Mighty Lions e l'Hunan Xiangtao, rispettivamente nel massimo campionato e in terza serie.