Ciccio Graziani nella rifinitura pre-derby del Torino, i tifosi: "Gioca tu!"

Il Filadelfia ha riaperto le porte per la rifinitura pre-derby del Torino e c'è stata subito una sorpresa per i tifosi granata: il primo a scendere in campo insieme al tecnico Paolo Vanoli è stato Ciccio Graziani. L'ex attaccante, campione d'Italia con il Toro nel 1976, è stato accolto dall'entusiasmo dei circa 500 tifosi presenti. "Domani gioca tu, Ciccio!" l'appello di un supporter granata in vista del derby contro la Juventus. La squadra, intanto, sta ultimando i preparativi per la stracittadina e sono arrivate buone notizie da Ricci: il centrocampista, in dubbio a causa di alcune noie muscolari, ha iniziato la seduta in gruppo e si candida a una maglia da titolare.