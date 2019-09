Choc per il calcio tedesco. Un'accusa di pedopornografia grava sull'ex difensore Christoph Metzelder. L'ex giocatore è stato fermato dalla polizia mentre seguiva un corso allenatori della federcalcio tedesca ad Hennef, vicino Colonia. L'accusa è di diffusione di materiale fotografico a carattere pedopornografico. Al momento Metzelder non si trova in stato di arresto.