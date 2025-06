Choc al torneo under 12 di Arezzo, papà di un calciatore picchia l'arbitro negli spogliatoi dopo la finale

Un arbitro di 20 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial "Mirko Poggini" disputato domenica 8 giugno allo stadio "Città di Arezzo". Secondo quanto riferito da ANSA l'uomo, padre di un calciatore della Vis Pesaro, si è introdotto nello spogliatoio arbitrale durante la premiazione e ha colpito il direttore di gara provocandogli lesioni che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale. Il responsabile è stato identificato grazie all'intervento dei dirigenti dell'Arezzo e alle immagini di videosorveglianza. Fermato poco dopo dalle forze dell'ordine, dovrà ora rispondere dell'aggressione. L'arbitro ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni per la frattura di alcune costole.