Chivu crolla, Conte straparla e Ringhio sogna tanti gol...

LAMENTELA – I pianti (preventivi o successivi) sono una delle specialità di mister scudetto Conte Antonio da Lecce. Con le nostre orecchie sabato sera abbiamo ascoltato su RaiRadio1 la sua disamina post Napoli-Cagliari. Ecco il fedele virgolettato della dichiarazione: “Abbiamo trovato una squadra che ha difeso molto bassa. Sinceramente non mi aspettavo questo tipo di atteggiamento da parte del Cagliari." Il domandone è: ma perché mai Conte deve lamentarsi della scelta tattica del Cagliari? Non ha mica, la squadra di Pisacane, picchiato o giocato in modo scorretto… Si è semplicemente difesa e lo ha fatto benissimo, almeno fino ai fatali secondi di recupero. Se è vero come è vero che il primo tiro del Napoli è arrivato al minuto 39 (conclusione, peraltro alta e sbilenca, di De Bruyne) e il primo tiro nello specchio 5’ dopo a opera di McTominay. Ci è insomma venuto alla mente il Conte interista che la notte del 9 dicembre 2020, dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk che costò l’ultimo posto nella fase a gironi della Champions e la conseguente eliminazione anche dalla Europa League ebbe a esclamare: “Non capisco, lo Shakhtar ha giocato in modo completamente diverso rispetto allo scorso anno…”. La stagione precedente (agosto 2020, in pieno Covid con le fasi finali delle coppe giocate in campo neutro e a porte chiuse) gli ucraini furono sconfitti 5-0 in semifinale dall’Inter (battuta poi in finale dal Siviglia): l’allenatore Luis Castro, assimilata la lezione, evidentemente la mise poi a frutto qualche mese dopo. E tutto ciò a Conte non era piaciuto. Toh…