Serie A, Chievo-Milan 1-2: quinta vittoria di fila per Gattuso

09/03/2019 di CESARE ZANOTTO

Nel terzo anticipo della 27.ma giornata di campionato, il Milan vince in casa del Chievo e sale a +4 sull'Inter e +7 sulla Roma. Al Bentegodi finisce 2-1 per i rossoneri, in vantaggio al 31' con la punizione di Biglia e momentaneamente ripresi al 41' dal colpo di testa di Hetemaj . A decidere il match, nella ripresa, è la zampata di Piatek al 56'. I veneti, ultimi in classifica, restano fermi a quota 10 punti.

LA PARTITA

Prosegue, inarrestabile, la marcia del Milan di Gattuso, che contro il Chievo centra la quinta vittoria consecutiva e si conferma in uno stato di grazia invidiabile. Una squadra che rappresenta in tutto e per tutto lo spirito del tecnico rossonero: grinta, cattiveria sportiva, capacità di soffrire e di reagire, concentrazione. Non era semplice contro un Chievo che, nonostante l'ultima posizione in classifica, non ha ancora smesso di lottare ed è anzi vivo più che mai.



La prima parte di gara non offre un granché in termini di spettacolo, con i 22 in campo attenti più che altro a non concedere spazi. Gattuso inserisce Castillejo nel tridente e Biglia in regia, mentre a destra tocca a Conti. Dopo mezz'ora di totale equilibrio, è proprio l'argentino a sbloccare la gara con una pennellata su punizione (31'): il giusto premio per un ragazzo tornato a pieni giri dopo il pesante infortunio al polpaccio destro.



Il Chievo, fino a quel momento abbastanza passivo nella propria metà campo, cambia atteggiamento dopo l'espulsione di Gattuso al 35', arrivata in seguito a un battibecco tra il tecnico e Meggiorini. I veneti si scuotono e da un cross da destra di Leris arriva il pareggio firmato Hetemaj, bravo a vincere il duello con Conti e infilare di testa (41'). Il Chievo a questo punto crede nell'impresa, ma al minuto 56 deve fare i conti con Krzysztof Piatek, che nell'unica, vera, occasione utile torna a segnare grazie a una zampata da killer navigato. Una rete che, al momento, blinda il terzo posto del Milan mentre all'orizzonte inizia a spuntare la sagoma del Napoli...