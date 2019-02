Serie A, Chievo-Genoa 0-0: nessuna emozione al Bentegodi I gialloblù non reagiscono e restano sul fondo della classifica Facebook

24/02/2019

Finisce senza reti e senza emozioni la sfida del Bentegodi in Serie A tra Chievo Verona e Genoa. Lo 0-0 interno suona quasi come una condanna per i gialloblù di Di Carlo, sempre in ultima posizione con soli 10 punti e a -11 dalla quota salvezza. Le uniche occasioni del Chievo sono due punizioni di Kiyine, mentre Kouamé ha sfiorato il gol di testa per il Genoa. Con questo punto il Grifone sale a quota 29 punti in classifica.

IL TABELLINO CHIEVO-GENOA 0-0

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6; Schelotto 6, Bani 6, Barba 6, Jaroszyinski 6; Leris 6, Rigoni 5,5 (30' st Djordjevic 5), Hetemaj 5,5; Kiyine 5,5 (14' st Dioussé 5); Stepinski 5, Meggiorini 5. A disp.: Semper, Cesar, Andreolli, Tanasijevic, Rossettini, Piazon, Burruchaga, Pucciarelli, Djordjevic, Grubac, Vignato. All.: Di Carlo 5.

Genoa (4-3-1-2): Radu 6; Biraschi 6, Romero 6, Zukanovic 6, Criscito 6; Lerager 5,5 (12' st Lazovic 6), Radovanovic 6, Rolon 5,5 (20' st Veloso 5); Bessa 5,5; Kouamé 6, Sanabria 6 (30' st Pandev 6). A disp.: Marchetti, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Gunter, Dalmonte, Jandrei. All.: Prandelli 5,5.

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Kiyine, Kouamé (C); Lerager, Hetemaj (G)

Espulsi: nessuno





LE STATISTICHE • Le ultime quattro sfide tra Chievo e Genoa al Bentegodi nella massima serie hanno visto segnare soltanto due gol in totale. • Dopo aver trovato cinque gol nelle prime tre gare del girone di ritorno, il Chievo è rimasto a secco di reti nelle successive tre sfide in questo campionato. • Il Chievo ha incassato un solo tiro nello specchio: un record per i veneti al Bentegodi nell’attuale Serie A. • Il Genoa è imbattuto nelle ultime cinque sfide di campionato (2V, 3N): è la striscia più lunga di imbattibilità per i rossoblù da marzo 2015 in Serie A. • Il Genoa ha collezionato cinque punti nelle ultime 3 sfide esterne, dopo averne totalizzati zero nelle precedenti cinque trasferte in Serie A. • Il Genoa ha ottenuto il primo ‘clean sheet’ esterno nel campionato in corso; in particolare, i rossoblù non tenevano la porta inviolata in trasferta da aprile 2018 in Serie A (14 match). • Domenico Criscito è il giocatore che ha giocato più palloni nel corso del match (82). • Cesare Prandelli ha collezionato la sua 350ª gara da allenatore in Serie A.

