CHIEVO, DI CARLO: "RETROCEDERE IN B FA MALE"

14/04/2019

"Ci dispiace per i tifosi e il nostro presidente, le figure più importanti di questo Chievo che dopo tanti anni va giù. Ora cerchiamo di voltare pagina, cercando di fare al meglio quello ch non ci è riuscito fino ad oggi". Così Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha commentato la sconfitta contro il Napoli e la matematica retrocessione in Serie B. "Il futuro? Vedremo, ora siamo tutti delusi e arrabbiati. Un po' eravamo preparati, però quando succede rimani deluso. Da domani si riparte da una pagina diversa, dobbiamo fare bene le ultime sei partite. Anche oggi - ha aggiunto - avevamo sette giocatori fuori, abbiamo preso gol su due palle inattive su cui potevamo fare meglio. Loro hanno vinto ma almeno abbiamo segnato un gol con il nostro capitano Cesar per dare più coraggio in vista delle prossime gare".