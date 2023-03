Chiellini segna il suo primo gol in Usa e lo dedica ad Astori

MLS

Il difensore dei Los Angeles FC: "Avrei voluto festeggiare con Davide, che è sempre nella mia mente"

Un gol non banale. Lo ha segnato Giorgio Chiellini, che nella gara di Mls vinta dai suoi Los Angeles Fc sui Portland Timbers, ha dedicato la sua prima rete "americana" a Davide Astori, suo ex compagno di nazionale scomparso 5 anni fa a causa di un attacco cardiaco. "Avrei voluto festeggiare con lui, che è sempre nella mia mente", ha detto Chiellini dopo la partita. L'azzurro dopo la aver segnato si è fermato sotto la curva effettuando il saluto militare, un gesto simile a quello dell'ex viola Vitor Hugo in un Fiorentina-Benevento di qualche anno fa. Poi le braccia rivolte verso l'alto, con gli occhi visibilmente lucidi. Per Chiellini è stata una serata speciale, perché dopo i suoi nove titoli di Serie A consecutivi con la Juventus ha ricevuto uno scintillante anello nero e oro simbolo della vittoria del campionato Mls della scorsa stagione.

Vedi anche juventus Chiellini non dimentica la Juventus: "Doloroso quanto sta accadendo, sono triste e ferito" "È stato un po' strano per me", ha detto l'ex capitano della Juve e della Nazionale. "Ma è stato molto bello e rimarrà nei miei ricordi per sempre", ha aggiunto Chiellini. "Ma dopo i festeggiamenti abbiamo dovuto giocare e lo abbiamo fatto molto bene per i primi 60 minuti. Ma dobbiamo imparare dagli errori degli ultimi 30 minuti", ha sottolineato l'azzurro a proposito dell'andamento della partita.

Dopo aver giocato 11 partite lo scorso anno dopo il suo arrivo a metà campionato, Chiellini ha iniziato alla grande la sua seconda stagione in Mls con un superbo gioco difensivo e il suo primo gol ufficiale dall'agosto 2019 con la Juventus. L'ex azzurro ha aperto le marcature per LA al 24' quando ha abilmente mandato in rete una palla vagante in area con l'esterno del piede destro. "E' stato il miglior giocatore in campo stasera", ha detto l'allenatore di Los Angeles, Steve Cherundolo. "Un passo avanti rispetto a tutti gli altri. È divertente da guardare e un privilegio allenare", ha aggiunto.