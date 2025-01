Chelsea, stagione finita per Fofana

La stagione del difensore del Chelsea Wesley Fofana potrebbe essere già finita a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Il 24enne giocatore francese ha saltato l'intera stagione 2023-24 dopo l'operazione al legamento crociato anteriore. Non gioca dal 1° dicembre, quando è stato sostituito nella vittoria per 3-0 contro l'Aston Villa. Il manager dei Blues Enzo Maresca ha detto che l'infortunio di Fofana è peggiore di quanto inizialmente temuto e il difensore centrale sarà fuori "per molto tempo". Non c'è un piano immediato per l'operazione. Maresca ha detto: "Potrebbe essere fuori per tutta la stagione". Fofana è diventato uno dei difensori più costosi nella storia del calcio quando è entrato a far parte del Chelsea nell'estate del 2022 dal Leicester per oltre 80 milioni di euro.