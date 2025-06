Chelsea, la lista per il Mondiale: C'è Delap, fuori Joao Felix e Sterling

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale per Club e via via le squadre stanno comunciando la lista dei giocatori con cui intendono affrontare la competizione. La prima squadra ad aver pubblicato l'elenco dei calciatori è il Chelsea. Dalla lista presentata dai Blues si traggon anche indizi di mercato: assenti Joao Felix, Raheem Sterling e Alex Disasi, tra calciatori che, con ogni probabilità, lasceranno Stamford Bridge in estate. Inclusi invece i nuovi acquisti Mike Penders, Mamadou Sarr, Dario Essugo e Liam Delap. Di seguito la lista dei giocatori presentata dal Chelsea.