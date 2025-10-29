Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"

Uno degli acquisti più importanti del mercato estivo è quello del talento classe 2004 Alejandro Garnacho, che ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare i blues: "L'idea di gioco e il progetto tecnico sono fondamentali per me. Maresca è stato attento a spiegarmi le sue idee e il modo in cui mi sarei reso utile alla squadra. Abbiamo organizzato una videochiamata in cui mi ha spiegato tutto con precisione e ho capito che sarebbe stata una decisione molto importante per la mia crescita".