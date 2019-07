Attacco a Rafa Benitez, neo allenatore del Dalian Yifang. Arriva dal suo ex presidente, Mike Ashley, numero uno del Newcastle. "Il suo addio è stata solo una questione di soldi, avrebbe potuto dirlo subito. Se vai via e dici le cose che ha detto, penseresti che per lui la prima cosa è stata la squadra, poi Rafa e poi i soldi. Ma direi che prima c'erano i soldi, poi Rafa e infine il club. Ha preso la decisione più comoda, che è stata quella di prendere i soldi e andare in Cina. Mi ha deluso".