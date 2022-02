Villarreal, Emery: "Juve tra le favorite, Vlahovic già a un livello altissimo"

VERSO VILLARREAL-JUVENTUS

Il tecnico degli spagnoli alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions: "Siamo in grado di battere squadre di questo livello"

Unai Emery elogia la Juventus, ma avvisa i bianconeri alla vigilia del match d'andata degli ottavi di Champions League: "La Juventus è una squadra che richiede rispetto per il suo blasone - ha detto il tecnico del Villarreal in conferenza stampa -. È una delle migliori squadre italiane, con grande esperienza in Champions. Vlahovic ha fatto 17 reti a Firenze, è già a un livello altissimo. Ha grandi capacità, è giovane, sa segnare e soprattutto ha fame di vittorie. Loro sono sicuramente tra i favoriti, ma noi non ci arrenderemo. Siamo in grado di battere squadre di questo livello e lo faremo anche domani". Getty Images

Emery ha spiegato quale sarà l'approccio dei suoi alla sfida: "Sarà una partita dura, di livello molto alto. Loro possono tenere la difesa alta e sono fortissimi in fase difensiva. Dovremo cercare nuovi spazi verso la porta. Stiamo preparando attentamente sia i 90' di domani sia quelli di Torino, compresi eventuali supplementari e rigori. Faremo di tutto per vincere, abbiamo l'opportunità e le qualità giuste".

Infine una riflessione sui calciatori a sua disposizione, che proveranno a mettere in difficoltà la squadra di Allegri: "La Juventus ha calciatori di grandissima esperienza, anche noi però abbiamo giocatori come Pau, Raul Albiol e Foyth. Ci siamo sforzati tanto per essere qui e non vogliamo riconoscimenti solo perché giochiamo bene, ma anche perché vinciamo. Finora il nostro livello è stato molto buono, ma non ancora eccellente. Ci manca quel pizzico in più che chiedo ora alla squadra".