Valverde: "Inter, giocheremo per vincere. Ma se battevi il Tottenham non eri in questa situazione"

10/12/2018

Le speranze di qualificazione dell' Inter passano anche dal Barça. Valverde promette massimo impegno, ma lancia anche una stoccatina. "Farò dei cambi. I giocatori che hanno avuto problemi come Luis Suarez non è nei piani che giochino due gare di fila - ha detto - Quando vedrete la formazione, saprete se gioca Messi . L'Inter non deve preoccuparsi di noi, vogliamo vincere, ma se avessero battuto il Tottenham ora non sarebbero in questa situazione".

Valverde si sbilancia poco sulla formazione che domani affronterà il Tottenham, ma annuncia che farà dei cambi. Un turnover annunciato, visto che il Barça è già qualificato come primo del girone e giocherà per solo per l'onore. "La cosa importante è che chi scenderà in campo sia motivato perché davanti avremo una formazione che si sta giocando il passaggio del turno - ha spiegato il tecnico basco - Cillesen potrebbe giocare domani, e anche Vermaelen è pronto. Arthur dovrebbe essere a disposizione, Coutinho è importante per noi, giocherà tante partite, il nostro compito ora è aiutarlo affinché renda al massimo perché quando sta bene è determinante".



Sulla sfida con il Tottenham. "E' un match duro, perché loro solo una squadra con grande forza fisica, bravi tatticamente e devono vincere per qualificarsi. Noi siamo già qualificati, lo abbiamo fatto per meriti nostri, è una situazione che abbiamo vissuto l'anno passato quando lo Sporting Lisbona venne qui a giocarsi il passaggio del turno e vincemmo noi".



L'inizio della conferenza stampa è stato monopolizzato dall'ennesimo ritardo agli allenamenti di Dembélé. "Risolveremo il caso al nostro interno nella migliore maniera possibile e aiuteremo il giocatore".