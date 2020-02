Valencia, Celades: "L'Atalanta è una bomba offensiva, dobbiamo disinnescarla"

In vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico del Valencia teme l'Atalanta. "Cercheremo di utilizzare le armi che abbiamo a disposizione per disinnescare questa bomba offensiva che è' l'Atalanta - ha spiegato Albert Celades presentando la sfida del Meazza -. "E' la squadra che ha fatto più gol in Serie A, la loro stagione è impressionante - ha aggiunto nella conferenza stampa pre-match - E' una squadra disinibita che scende in campo per divertirsi".