Tuchel agitato prima della Lazio: calcio a una porta, alluce rotto

Gioie e, letteralmente, dolore per Thomas Tuchel in occasione della sfida alla Lazio. L'allenatore del Bayern Monaco si è rotto l'alluce prima della gara di Champions League con i biancocelesti mentre rivolgeva il discorso motivazionale alla squadra. Un eccesso di impeto per il 50enne che ha preso a calci la porta: da qui il danno fisico. "Sono stato felice di fare questo sacrificio" ha poi scherzato in conferenza stampa l'ex tecnico di Chelsea e Psg.