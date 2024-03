Haaland spaventa il City, può lasciare: l'ostacolo Mbappé e la clausola da 200 mln 

VIA A GIUGNO?

Il 23enne ha aperto ad un addio: difficile il Real Madrid, suggestione Psg

I giornali: mercoledì 6 marzo















































1 di 25 © sportmediaset SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Al City sono felice, ma non si può sapere cosa riserva il futuro". La frase pronuncia da Erling Haaland in casa Manchester City è suonata come un vero e proprio campanello d'allarme. Il bomber norvegese, mai banale, era ben cosciente di quanto avrebbe fatto rumore la sua uscita pubblica. E non a caso il suo faccione campeggia oggi su tutti i principali giornali inglesi. "Sta bene...per ora" il titolone del Daily Star: in patria hanno già iniziato a fantasticare su possibili future manovre. Guardiola non smette di coccolarlo, ma attenzione alla prossima estate: il 23enne di Leeds ha una clausola per liberarsi dai Citizens.

A 23 anni si è già preso una Champions League ed è nella élite del calcio: in tanti lo considerano come un vero e proprio robot. "Mi concentro principalmente sul calcio, stiamo giocando partite molto importanti - ha detto ieri in conferenza stampa -. Non penso a un nuovo contratto". Ci penserà probabilmente più avanti con il Real Madrid che non ha mai smesso di osservarlo: è un pallino di Florentino Perez, l'arrivo di Mbappé però, sembra avergli chiuso (momentaneamente) la porta. E allora attenzione proprio al Psg con Al-Kheaifi che poche ore fa ha tuonato: "Stiamo già lavorando al futuro". Tutte suggestioni per ora in mezzo ad unica certezza: nel giugno del 2024 l'ex Borussia Dortmund può liberarsi dal City dietro il pagamento di 200 milioni di euro. Tanto recita la clausola presente nel contratto stilato due anni fa con i Citizens. Tale clausola però, vale esclusivamente per i club non inglesi.