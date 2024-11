Striscione 'Free Palestine' al Parco dei Principi: il Psg rischia sanzioni

"Se necessario, ci saranno sanzioni!", ha commentato il ministro degli Interni Bruno Retailleau intervenuto a Sud Radio e sui social. "È inaccettabile - ha detto Retailleau -. È uno striscione di decine e decine di metri quadrati. La Uefa e le normative calcistiche in generale vietano i messaggi politici, e questo è uno di questi". "Chiedo al Psg di spiegare per garantire che la politica non danneggi lo sport, che deve rimanere sempre un fermento di unità. Questo striscione non aveva posto in questo stadio e tali messaggi sono proibiti anche dai regolamenti della Lega e della Uefa. Se ciò dovesse accadere di nuovo, dovremo considerare di bandire i tifosi per i club che non rispettano le regole", ha scritto poi il ministro su X.