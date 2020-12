Sorteggi Champions, abbinamenti possibili: ipotesi Gladbach o Lipsia per la Juve

VERSO I SORTEGGI CHAMPIONS

A Nyon lunedì alle 12 andranno in scena i sorteggi di Champions League (diretta su Canale 20 e in live streaming su sportmediaset.it) e si decideranno le sorti delle tre squadre italiane che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. La Juve si presenta da testa di serie alle urne e per i bianconeri si profila un probabile accoppiamento più "abbordabile". Nel dettaglio, percentuali alla mano, gli uomini di Pirlo potrebbero pescare una tra Borussia M'Gladbach o Lipsia. Subito dietro si piazzano poi le opzioni Atletico Madrid, Siviglia e Porto. Avversari tutti alla portata della Juve nel doppio confronto. afp

Discorso diverso invece per Atalanta e Lazio, arrivate agli ottavi da seconde nei rispettivi gironi e più esposte a sorteggi complicati. Per quanto riguarda la squadra di Gasperini la tabella dei probabili accoppiamenti vede l'ipotesi Real Madrid davanti a tutte, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund subito dietro. Spauracchi che promettono scintille ma che rappresentano anche un grande stimolo per i nerazzurri, per cui invece agli ottavi sembrano invece meno probabili le opzioni City, Chelsea e Psg per gli ottavi.

Situazione che in un certo senso coinvolge anche la banda di Inzaghi, per cui si profila comunque un sorteggio decisamente in salita. Analizzando i possibili incroci, infatti, i biancocelsti agli ottavi rischiano di pescare soprattutto Real Madrid e Bayern. Ma anche le altre opzioni meno probabili fanno paura. Numeri alla mano, infatti per il club di Lotito le altre ipotesi si chiamano Psg, Liverpool, Chelsea e City. Avversari tutti di altissimo livello.

LE SQUADRE QUALIFICATE

TESTE DI SERIE: Bayern, Chelsea, Dortmund, Juventus, Liverpool, Man. City, Psg e Real Madrid

SECONDE: Barcellona, Lazio, Lipsia, Porto, Siviglia, Atalanta, Borussia Monchengladbach e Atletico Madrid

IL SORTEGGIO

Per quanto riguarda il sorteggio, le regole sono sempre le solite: le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa e non potranno affrontarsi squadre appartenenti alla stessa nazione. Le partite di andata degli ottavi di finale si giocheranno tra il 15 e il 16 febbraio e quelle di ritorno tra il 16 e il 17 marzo.