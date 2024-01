Nuova Champions League e Carabao Cup: caos calendario in Premier League

IL CASO

Le semifinali della Coppa di Lega inglese sarebbero sovrapposte alle ultime giornate del nuovo format europeo. I tifosi vorrebbero evitare il rischio di snobbare l'impegno casalingo

© Getty Images Il nuovo format a 36 squadre della Champions League non ha ancora fatto il proprio esordio sul palcoscenico del calcio europeo, ma le discussioni non mancano. L'aumentare delle partite è un argomento delicato già trattato in passato da giocatori e allenatori sparsi per i vari campionati, ma il calendario fitto è già un problema per i club di Premier League. In Inghilterra, infatti, è già stato abbozzato il calendario della prossima stagione e un problema è sorto con la Carabao Cup, coppa molto importante in Inghilterra, che porterebbe a partite sovrapposte con serate di Champions League, ma anche con Europa e Conference League.

Con il girone unico e ogni squadra impegnata per otto partite in Champions League, la competizione europea terminerà la propria prima parte sfociando nel gennaio dell'anno successivo e dunque andando a incrociarsi con la Carabao Cup che in semifinale si disputa con gara di andata e ritorno. Un format che i club inglesi hanno chiesto di cambiare ricevendo un cambio un nulla di fatto, anzi, la conferma da parte dell'ad dell'EFL che nulla verrà variato per assenza di accordo tra le varie leghe coinvolte, come riporta il Daily Mail.

In questa stagione in semifinale ci sono state protagoniste squadre come Liverpool e Chelsea che, con la nuova Champions League, avrebbero dovuto disputare una delle ultime due giornate della prima fase. Un problema di incastri, ma anche di visibilità per la tanto amata competizione britannica.

Del resto il problema calendario in Inghilterra non è una novità e anche in passato diverse squadre hanno dovuto prendere decisioni drastiche per smistare il traffico di impegni, destinato ad aumentare dalla prossima stagione. Nel 2019, per esempio, il Liverpool di Klopp fresco campione d'Europa e prossimo a diventare campione del mondo qualche giorno più tardi, rinunciò di fatto alla Coppa di Lega presentandosi con l'Under 23 al cospetto dell'Aston Villa (perdendo 0-5).

Un rischio, quello di snobbare la Carabao Cup, che i tifosi inglesi non vedono di buon occhio e altrettanto le stesse società.