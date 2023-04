Napoli, Juan Jesus suona la carica: "Siamo pronti per battere il Milan"

NAPOLI

Il difensore azzurro in vista del secondo round contro i rossoneri: "Giochiamo in casa, il risultato non è difficile da ribaltare"

© Getty Images Juan Jesus carica il Napoli in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. "Giochiamo in casa, il risultato non è difficile da ribaltare - ha spiegato il difensore azzurro -. Non dico che sarà facile, ma siamo pronti a passare il turno: 90 minuti al Maradona sono lunghissimi". "Le provocazioni? All'andata loro hanno provato a fare così, ma noi abbiamo risposto in campo e domani dovremo essere più svegli e furbi - ha aggiunto -. Servirà la cazzimma".

"Non servono appelli ai tifosi, nel momento in cui siamo arrivati serve solo la loro spinta e noi faremo del nostro meglio", ha continuato il centrale brasiliano che domani dovrà sostituire lo squalificato Kim Minjae. "Lui è un grande giocatore, ma io non sono da meno perché gioco in Serie A da 12 anni e sono convinto delle mie qualità - ha spiegato Juan Jesus -. Farò del mio meglio per vincere domani".

"Osimhen? Sarà un problema per la difesa del Milan. E' un campione, il nostro capocannoniere e speriamo domani possa trascinare la squadra", ha proseguito Juan Jesus. "Chi temo del Milan? Penso Leao, un giocatore tecnico e molto potente", ha detto il brasiliano. Infine qualche considerazione sul suo ambientamento a Napoli: "Qui mi sento a casa, è come stare in Brasile perché la gente qui è molto calorosa. Anche con Milano e Roma ho dei legami, anche se a Napoli sto vivendo forse il mio momento migliore calcisticamente".