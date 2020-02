Napoli-Barcellona, è scattata la caccia al biglietto

La squadra in crescita e ormai fuori dalla crisi, la possibilità di ammirare dal vivo Leo Messi e soprattutto il momento no dei blaugrana hanno riacceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli che, in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona (25 febbraio), hanno preso d'assalto i botteghini, nonostante i prezzi piuttosto elevati (70 euro per una curva). Nel primo giorno di vendita libera, sono andati già esauriti i biglietti della Curva A e della Curva B ed è in via di esaurimento anche il settore distinti.