Moviola Barcellona-Napoli, Cesari: "Cubarsì su Osimhen era rigore"

© Da video

Proteste del Napoli al 5' della ripresa del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona per un presunto fallo in area del difensore blaugrana Cubarsì su Osimhen, che viene toccato sul piede sinistro. L'arbitro Makkelie non vede irregolarità. "Sono stupito perché il Var non sia intervenuto - ha detto l'ex arbitro Graziano Cesari a Mediaset nel post partita - Cubarsì con il piede sinistro tocca il piede destro di Osimhen. Qui c'era rigore ed eravamo sul 2-1. Una grossa mancanza che il Var non sia intervenuto. L'arbitro doveva chiedere aiuto". "Direzione insufficiente - ha detto ancora Cesari sull'arbitraggio dell'olandese - Non si è adeguato al regolamento".