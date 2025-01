Monaco, Hutter: "Inter tra le migliori d'Europa, una delle pretendenti alla vittoria della Champions"

Tra l'Inter e gli ottavi di Champions c'è da superare un ultimo scoglio, il Monaco. La squadra del Principato, in piena corsa anche lei per evitare i playoff, venderà cara la pelle. "Fare calcoli? Se me lo dite ora, dico di no. Magari ci penserò durante la partita, pensando anche agli altri risultati - ha spiegato il tecnico Adi Hutter -. Speriamo di fare qualcosa di speciale, ma prima della gara non ha senso parlarle".