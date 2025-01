Milan, Pulisic convocato per il Girona: sarà al massimo in panchina. Morata titolare

Il Milan scalda i motori in vista del match di mercoledì sera a San Siro contro il Girona. In mattinata si è tenuto l'allenamento di rifinitura, al quale ha preso regolarmente parte Alvaro Morata: l'attaccante è dunque pienamente recuperato e si candida a una maglia da titolare contro iberici. Non ha partecipato alla seduta Christian Pulisic che potrebbe comunque risultare convocato. L'intenzione di Conceiçao, come svelato in conferenza stampa, è quella di non rischiare l'ex Chelsea e Dortmund dopo l'affaticamento accusato con il Como. "Resta con noi, vediamo cosa accade nell'allenamento di mercoledì. Può andare in panchina ma non voglio correre troppi pericoli" ha spiegato l'allenatore.