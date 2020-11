Lazio, Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto una grande partita"

QUI LAZIO

Simone Inzaghi non può che applaudire la sua Lazio dopo la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo: "Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo l'importanza di questo impegni e i ragazzi sono stati molto bravi, complimenti a loro". Protagonista Immobile: "Che dire, sappiamo cosa rappresenta Ciro per noi. È rimasto quasi due settimane a casa e dopo un giorno e mezzo di allenamento è tornato al gol a Crotone e oggi ha fatto questa grande prova". Getty Images

Una partita preparata ottimamente: "Abbiamo fatto molto bene, potevamo fare anche qualche gol in più. Siamo stati bravi a farla sembrare una partita semplice, ma non è stato così. Loro sono una squadra tecnica con giocatori di valore, abbiamo sofferto in casa loro ma oggi abbiamo fatto una grande partita".

Ottavo risultato utile consecutivo: "Stiamo recuperando i giocatori e siamo tornati bene dopo la sosta: ci ha fatto bene. Abbiamo passato momenti difficili e questa vittoria vuol dire tanto".