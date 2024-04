Lamine Yamal, dall'assist record alle lacrime disperate in Champions: piogga di critiche per Xavi

SERATA A DUE VOLTI

Il talento classe 2007 del Barcellona ha fornito un assist contro il Psg prima di essere sostituito nel primo tempo per l'espulsione di Araujo

Il confronto di ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Barcellona e Psg, che si è concluso con una vittoria per 1-4 in rimonta per la squadra guidata da Luis Enrique, ha suscitato intense emozioni tra tutti i partecipanti sul terreno di gioco. Uno dei giocatori più colpiti al termine della partita era Lamine Yamal, il quale ha dato prova di una prestazione eccezionale nei primi minuti della partita. Il sedicenne ha infatti contribuito con un assist (da record) per il gol di Raphinha, che ha portato temporaneamente in vantaggio il Barcellona, prima di essere sostituito da Xavi al 34' a seguito dell'espulsione di Araujo.

La serata di Champions League è stata un'esperienza a due volti per Lamine Yamal, la nuova stella emergente del Barcellona e del calcio mondiale. Il sedicenne sembrava brillare sulla scena nel primo tempo, con un'azione straordinaria su Nuno Mendes che ha portato al gol di Raphinha appena dopo 12 minuti dall'inizio della partita. Ma tutto è cambiato in un istante: al 29', l'espulsione di Araujo per un fallo da ultimo uomo su Barcola ha costretto Xavi a riequilibrare la squadra, sacrificando un attaccante.

La scelta - non poco criticata da tifosi e media in patria - è caduta su Lamine Yamal, che si è allontanato dalla partita con un senso di sconforto evidente. Dalla panchina ha dovuto assistere impotente al tracollo della sua squadra, culminato con il poker del Psg segnato da Dembelé, Vitinha e dalla doppietta di Mbappé. Un duro colpo per un ragazzo che, pur essendo già affermato, rimane comunque un classe 2007. Alla fine del match, le telecamere lo hanno ripreso mentre piangeva disperato, dirigendosi verso gli spogliatoi.

Il talento 16enne del Barcellona ha affidato ai social il suo messaggio dopo la partita corredato dal cuore blaugrana: "Il calcio ti dà sempre la possibilità di rivincita, torneremo!".