La Uefa vieta al Bayern Monaco di indossare la prima maglia: il motivo è curioso

La Uefa ha vietato al Bayern Monaco di indossare la prima maglia, quella rossonera, nelle gare europee. Il motivo? Secondo il massimo organismo del calcio europeo le lettere e i numeri neri sono difficilmente leggibili nella tenuta a sfondo rosso. I bavaresi quindi, come accaduto già in questo primo scorcio di stagione, sono obbligati a presentarsi in campo con la seconda o terza maglia. Ciò resterebbe valido anche la squadra di Kompany dovesse raggiungere la finale dell'attuale Champions League.