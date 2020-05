La Uefa smentisce Aulas: "Juve-Lione il 7 agosto? Nessuna data decisa"

Juventus-Lione il 7 agosto, o forse no. La Uefa è intervenuta con decisione per smentire le prime indiscrezioni sulla data del ritorno degli ottavi di finale di Champions League da giocare a Torino, coi bianconeri che dovranno ribaltare lo 0-1 dell'andata in terra francese. "Nulla è stato deciso, niente di niente", ha detto un portavoce della Uefa alla richiesta delle date della Champions League. Il 7 agosto però è la data che uscirebbe se i vari programmi per riprendere a giocare dovessero andare in porto.