La moviola di Atalanta-Real, Cesari: "Rosso Freuler? Era importante l'intervento del Var"

LA MOVIOLA DI ATALANTA-REAL

L'ex arbitro a Pressing Champions League: "Come si può dire che quella di Mendy era una chiara occasione da rete?"

"Il Var doveva far vedere al direttore di gara l'immagine del controllo di Mendy con il piede sinistro e la direzione del pallone che va verso l'esterno della porta difesa da Gollini. Come si può dire che questa è una chiara occasione da rete? Era importantissimo l'intervento del Var". A 'Pressing Champions League' Graziano Cesari analizza l'episodio dell'espulsione di Freuler per un contatto con Mendy, che ha condizionato la gara tra Atalanta e Real Madrid costringendo la squadra di Gasperini in inferiorità numerica dal minuto 17'. "Il cartellino giallo avrebbe messo d'accordo tutta la situazione, non avrebbe rovinato calcisticamente questa partita", ha aggiunto Cesari.

Cesari poi punta il dito sulle mancate ammonizioni di Modric per fallo su Pessina, di Vazquez per un'azione interrotta con un intervento in scivolata con braccio alto e soprattutto di Casemiro, che già ammonito, cade in area simulando e non viene sanzionato dall'arbitro.