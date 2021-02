Klopp: "Nessuna intenzione di lasciare Liverpool, ho ancora energia"

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia, Jurgen Klopp smentisce seccamente le voci secondo cui starebbe pensando di lasciare il Liverpool. "Non ho bisogno di una pausa - ha spiegato -. Nessuno deve preoccuparsi per me. Potrei non sembrare al meglio perché non sono fresco, la barba diventa sempre più grigia, non dormo molto, i miei occhi sono così, ma sono pieno di energia".

Getty Images