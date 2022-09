Juventus, la lista Uefa per la Champions League: c'è Chiesa

© Getty Images

La Juventus ha comunicato alla Uefa la lista di 28 giocatori per la prima parte di stagione europea in Champions League: inserito Federico Chiesa, sulla via del pieno recupero dall'infortunio, mentre è stato escluso Kaio Jorge che sta recuperano dal problema al ginocchio. Presenti i nuovi acquisti Bremer, Pogba, Milik, Gatti, Kostic, Paredes e Di Maria mentre in Lista B (giocatori nati dal 1° gennaio 2000 in avanti e con l'idoneità a giocare con la Juve per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi) ci sono Miretti e Fagioli.