Juventus, Cristiano Ronaldo prima dell'Atletico Madrid: "Passiamo, li schiacceremo"

La fiducia mostrata da Cristiano Ronaldo prima dell'Atletico Madrid non era di facciata, lo confermano i messaggi mandati dal portoghese cinque giorni prima il ritorno degli ottavi di Champions League al suo grande amico Patrice Evra. "Conto su di te fratello, non ho mai perso la fiducia" gli scrive l'ex Juventus e CR7 risponde: "Lo so. Passeremo il turno, in casa li schiacceremo" si legge nella chat di WhatsApp postata dal francese su Instagram. Che poi scrive: "Questo mostra la fiducia, la rabbia, la determinazione del miglior giocatore al mondo. In ogni grande occasione ha dimostrato che è un vero uomo. Per favore, non essere geloso del fatto che ho mostrato a tutti i messaggi!".