Juventus-Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo e i bianconeri a caccia di un'impresa

12/03/2019

Tempo reale

Finalmente il grande giorno è arrivato, finalmente l'attesa è finita. Questa sera all'Allianz Stadium di Torino scendono in campo Juventus e Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League e i bianconeri vanno a caccia di un'impresa che sarebbe storica: ribaltare lo 0-2 subito al Wanda Metropolitano. Massimiliano Allegri si è dimostrato fiducioso nella conferenza della vigilia ("Siamo pronti"), ma Simeone non ha mostrato alcun timore e ha avvisato i bianconeri ("Siamo carichi").

L'uomo più atteso è ovviamente Cristiano Ronaldo, preso in estate proprio per essere leader e trascinatore in notti come questa: finora in Champions ha segnato soltanto una rete, ma la sua storia recente insegna che si esalta nelle gare da dentro o fuori. Tra l'altro CR7 ha un rapporto speciale con l'Atletico Madrid, con la camiseta del Real ha segnato la bellezza di 22 volte contro i colchoneros.

IPOTESI RIGORI: CHI SUL DISCHETTO? Le speranze di rimonta della Juventus possono passare anche dal dischetto: se la partita finisse 2-0 anche dopo i tempi supplementari, i calci di rigori sarebbero decisivi per i quarti di finale. Allegri avrebbe studiato un piano pure in questo caso. Si parte, ovviamente, da Cristiano Ronaldo, tra gli altri rigoristi anche Emre Can, Bernardeschi, Bonucci, Pjanic e Cancelo.



"ALCUNE NOTTI CULLANO SOGNI"

LE FORMAZIONI Tanti dubbi per Allegri, a partire dal modulo. Prende quota il 4-3-3 anche se resta aperta la possibilità che il tecnico bianconero opti per il 3-5-2. Nel primo caso Cancelo basso a destra e Spinazzola sull'altra fascia con Bernardeschi nel tridenti completato da Mandzukic e Ronaldo. Nel secondo, Caceres nei tre centrali e Cancelo alto a sinistra con Bernardeschi a fare il quinto a destra. Nella rifinitura infortunio per Douglas Costa: non sarà a disposizione. Tanti dubbi per Allegri, a partire dal modulo. Prende quota il 4-3-3 anche se resta aperta la possibilità che il tecnico bianconero opti per il 3-5-2. Nel primo caso Cancelo basso a destra e Spinazzola sull'altra fascia con Bernardeschi nel tridenti completato da Mandzukic e Ronaldo. Nel secondo, Caceres nei tre centrali e Cancelo alto a sinistra con Bernardeschi a fare il quinto a destra. Nella rifinitura infortunio per Douglas Costa: non sarà a disposizione. Probabile formazione Simeone recupera Godin, ma deve fare a meno di Lucas Hernandez e Filipe Luis. Out lo squalificato Diego Costa, sarà Morata a fare coppia con Griezmann. Simeone recupera Godin, ma deve fare a meno di Lucas Hernandez e Filipe Luis. Out lo squalificato Diego Costa, sarà Morata a fare coppia con Griezmann. Probabile formazione

ALLIANZ STADIUM, RECORD D'INCASSO Per la notte che può cambiare il volto della stagione bianconera l'Allianz Stadium si vestirà a festa: la Curva Sud ha deciso la sospensione dello sciopero del tifo, ci sarà il tutto esaurito, 300 giornalisti accreditati da tutto il mondo e secondo il Corriere dello Sport si ve verso i 5 milioni di euro di incasso (sarà il record per la Juventus nella sua storia). Dalla Spagna arriveranno circa 1700 tifosi ospiti, ma il resto dell’impianto (la capienza è circa di 42mila spettatori) sarà tutto bianconero. "Servirà il sostegno di tutto lo stadio", ha detto ieri Allegri in conferenza stampa facendo eco al videomessaggio di CR7 ai tifosi e questa sera si preannuncia una vera e propria bolgia.

ANCHE AGNELLI FARÀ IL TIFO 98 anni fa nasceva Gianni Agnelli. La sua presenza è sempre viva in noi. https://t.co/yHWrmyeiqt pic.twitter.com/9NuxIe361y — JuventusFC (@juventusfc) 12 marzo 2019

LA CARICA DI FERRARA

