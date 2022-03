Juve, Locatelli: "Serve fame, col Villarreal non possiamo sbagliare"

Manuel Locatelli sta vivendo le sue prime partite sul grande palcoscenico della Champions League, ma sa benissimo che la sfida contro il Villarreal è uno dei momenti clou della stagione della Juve. "L'atteggiamento sarà importante, non possiamo sbagliarlo: dobbiamo scendere in campo affamati e speriamo di vincere. Abbiamo avuto un inizio complicato, ma adesso si respira un'aria diversa e abbiamo fatto grandi passi avanti come gruppo", ha detto il centrocampista bianconero.

getty