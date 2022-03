Inter, Lautaro: "Brutto colpo per noi, i dettagli costano le partite"

INTER

L'attaccante argentino autore del gol vittoria ad Anfield che non è bastato ai nerazzurri: "Dobbiamo migliorare in questi aspetti"

"Sicuramente è un colpo duro per noi, abbiamo fatto due gare di livello a San Siro e oggi, loro hanno giocatori di qualità ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro con umiltà". C'è rammarico nelle parole di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dalla Champions dell'Inter: il suo gol ad Anfield contro il Liverpool non è bastato: "Dopo il gol era arrivato un forte entusiasmo, poi prendiamo l'espulsione come a Madrid - ha detto a Champions Live su Mediaset - Questi sono dettagli che costano le partite, dobbiamo migliorare in questi aspetti perché in Champions questi dettagli decidono".

"All'andata abbiamo fatto 70 minuti importanti, e abbiamo creato tante situazioni per fare gol poi abbiamo preso due gol che potevamo evitare - ha proseguito l'attaccante dell'Inter - Oggi abbiamo giocato con carattere e determinazione, ma non è bastato. Questi sono dettagli che decidono. Un punto di partenza? Speriamo, noi lavoriamo per portare l'Inter sempre in alto. Ora dobbiamo pensare a Coppa Italia e campionato".