Inter, la lista Uefa per la Champions League: c'è Acerbi

L'Inter ha comunicato alla Uefa la lista di 26 giocatori per la prima parte di stagione europea in Champions League: inserito l'ultimo acquisto Francesco Acerbi mentre resta fuori Dalbert, infortunato. Presenti i rinforzi della campagna estiva Onana, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani e Lukaku, in Lista B (giocatori nati dal 1° gennaio 2000 in avanti e con l'idoneità a giocare con l'Inter per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi) ci sono Zanotti, Fontanarosa e Valentin Carboni.