Inter, crocevia Lipsia: ma Inzaghi può cambiare mezza squadra

La gestione del morale e delle forze prima di tutto. E non importa se la gara conta e se tre punti darebbero alla sua Inter se non altro la matematica certezza di entrare nelle prime 24, vale a dire le squadre qualificate ai playoff. Simone Inzaghi tira dritto per la sua strada, il che significa ampio turnover per permettere a tutti di partecipare attivamente al progetto e per sfruttare una rosa che è senza dubbio altamente competitiva. Partiamo dai dati di fatto: i nerazzurri hanno raccolto fin qui in Europa 10 punti e sono quinti in classifica (per la differenza reti, in realtà secondi a pari punti con Sporting Lisbona, Monaco e Brest e dietro solo al Liverpool), hanno già affrontato le avversarie più complicate (Manchester City e Arsenal: un pareggio e una vittoria) e hanno un calendario non semplicissimo, ma comunque gestibile. A quota 18 si entra nelle prime otto che passano direttamente agli ottavi, quindi ci sono 8 punti da raccogliere tra Lipsia, Leverkusen, Sparta Praga e Monaco. La sfida più complicata sarà la trasferta tedesca contro il Bayer. Il Monaco, all'ultima curva, potrebbe essere ininfluente per la classifica.