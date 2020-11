Inter a caccia di conferme: battere il M'Gladbach per sperare nel pass ottavi

CHAMPIONS LEAGUE

Antonio Conte ha ritrovato l'Inter. L'Inter ha ritrovato Conte. La netta vittoria sul campo del Sassuolo rivelazione ha riportato in casa nerazzurra fiducia e convinzione: un cambiamento tattico ed ecco che la squadra ha ritrovato maggiore stabilità in mezzo al campo e di conseguenza in difesa. E dal canto suo il tecnico nerazzurro nel dopo partita ha ritirato fuori gli artigli per difendere a spada tratta i suoi ragazzi e il suo lavoro contro i nemici e il loro 'rumore' (alla Mourinho) destabilizzante. Nelle sue parole anche un ennesimo messaggio alla dirigenza? Domenica ad Appiano c'erano anche gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il suo vice Baccin: presenza legata anche al protocollo Uefa sui tamponi. In ogni caso ora il 'nemico' è uno solo e si chiama Borussia M'Gladbach. Domani sera per l'Inter in Germania c'è soltanto un risultato: la vittoria per tenere viva fino all'ultimo la speranza qualificazione agli ottavi di Champions League. Al momento il pass è infatti un miraggio.

La classifica del gruppo B dice Borussia M'Gladbach primo con 8 punti, segue il Real Madrid a 7, Shakhtar a 4 punti e Inter all'ultimo posto con 2 punti in quattro giornate. La qualificazione non è impossibile per la squadra di Conte: servono due successi contro M'Gladbach appunto e Shakhtar nell'ultimo turno a San Siro e sperare che il Real vinca o perda entrambe le partite che mancano contro tedeschi e ucraini. In Germania Conte dovrà fare a meno dello squalificato Vidal e dell'infortunato Nainggolan ma ritrova Brozovic, che ha fatto la sua ultima apparizione a Bergamo e poi è risultato positivo al Covid-19 con la nazionale croata, si è negativizzato ed è stato trovato ancora debolmente positivo. Risultato: niente Sassuolo. Ora il via libera. Brozovic potrebbe partire subito titolare con Barella e Gagliardini. L'alternativa è Sensi, ma l'ex Sassuolo non ha ancora abbastanza minuti nelle gambe. Possibile nuova alternanza tra gli esterni. In attacco Lukaku con Lautaro. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.