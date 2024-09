Ibra: "Quando il leone torna, i gattini spariscono. Comando io e tutti gli altri lavorano"

MILAN

Il dirigente rossonero ha parlato alla vigilia della partita di Champions con il Liverpool togliendosi qualche sassolino dalle scarpe...

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Milan e Liverpool: "È una settimana importante, questa è la prima partita di Champions e arriva nel momento giusto per la squadra dopo la vittoria col Venezia. Non abbiamo iniziato come volevamo ma con pazienza arriveremo agli obiettivi. Le mie assenze? Quando il leone va via, i gattini arrivano, quando il leone torna i gattini spariscono. Il livello è molto basso, si parla troppo ma io penso solo a lavorare. Sono stato via per motivi personali, ma sono presente dal primo giorno. Il mio ruolo? È semplice: comando io e tutti gli altri lavorano per me".

Ibra ha poi aggiunto: "Tentativo per Osimhen? Sto zitto. È andato tutto come volevamo, abbiamo preso quei giocatori che pensavamo ci mancassero. Mancava la seconda punta e abbiamo preso Abraham, mi dispiace per Jovic che è finito fuori lista. Da quando ho accettato di non giocare più non mi manca il campo, mi manca l'adrenalina. Questi momenti erano belli, ma quando accetti una cosa non puoi tornare indietro".