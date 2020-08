Garcia si gode l'impresa: "Che exploit contro la Juve"

QUI LIONE

Dopo il passaggio del turno alle Final Eight di Champions League, Rudi Garcia si gode l'impresa. "Stasera abbiamo fatto un exploit contro la Juve - ha spiegato il tecnico del Lione alla fine del match allo Stadium -. Il risultato dell'andata è stato importante per la qualificazione". "Non prendere gol in casa è stato fondamentale - ha aggiunto -. Poi dopo il rigore del vantaggio la partita si è messa bene per noi".

"Il rigore del pareggio ci ha fatto un po' male - ha continuato Garcia -. Nel secondo tempo la Juve è stata più pericolosa e poi è salito in cattedra Ronaldo, che ha fatto un gol da Champions". "Siamo stati calmi e abbiamo fatto un risultato da squadra anche grazie a chi è entrato a gara in corso - ha proseguito -. Senza Dybala per loro era più difficile. Ora noi poi stiamo difendendo bene. Stasera abbiamo preso gol, ma siamo passati e va bene. Sono felice e orgoglioso della mia squadra".

"Abbiamo fatto un primo tempo di ottimo livello sia all'andata che oggi - ha proseguito analizzando il doppio confronto con i bianconeri -. Nella ripresa abbiamo sofferto sia in casa, sia oggi. Allo Stadium però ci stava di soffrire quando la Juve non aveva più nulla da perdere". E' sempre difficile giocare a Torino - ha aggiunto -. Questa è stata la mia sconfitta più bella in Champions".