Donnarumma ci ricasca, è pioggia di critiche: "Incorreggibile in Champions"

Il numero uno della Nazionale nella bufera in Francia: i media lo attaccano, ha il ritorno per riscattarsi

Donnarumma e la Champions: non va. Quella appena trascorsa è stata una serata horror, l'ennesima per il portiere azzurro con il Psg nella massima competizione europea. Coinvolto, in negativo, in due dei tre gol del Barcellona al Parco dei Principi, l'azzurro è stato bocciato severamente dai giornali transalpini ma non solo. "L'incorreggibile Donnarumma scrive L'Equipe che, particolarmente severo gli dà un 3 in pagelle. Solo mezzo voto in più dai colleghi de Le Parisien: le disattenzioni con i blaugrana si sommano all'errore su Benzema che nel 2022 riaprì l'ottavo di finale al Bernabeu al cospetto del Real Madrid. Un errore mai dimenticato. E così vai di critiche: a questo punto anche il futuro del portiere in estate potrebbe prendere una piega diversa.

Rivedibile e insicuro in uscita, Donnarumma ha mostrato poca confidenza pure con i piedi: da un suo lancio sbagliato è nato il 2-2 targato da Raphinha che ha dato il via alla rimonta ospite. "Ter Stegen ha effettuato solo una parata in più di Donnarumma ma è stato molto più decisivo. Non è riuscito a essere all'altezza, una cattiva abitudine in Champions in primavera" ha scritto ancora l'Equipe che ci è andata giù dura. Se la famosa topica con il Real Madrid di due anni fa è stata giustificata dall'ex Milan da un presunto fallo di Benzema, mercoledì sera il 25enne di Castellammare di Stabia non ha scuse.

Il classe 1999, che a giugno si troverà a difendere la porta della Nazionale agli Europei con enorme pressione, ha ancora il ritorno per farsi perdonare. Ma a questo punto non è da escludere che il Psg metta in dubbio la sua permanenza a giugno: al momento Donnarumma è sotto contratto fino al 30 giugno del 2026.